Lotte Vanwezemael onthult gekste plek waar ze ooit seks had

Lotte Vanwezemael praat in een interview open en eerlijk over de meest bizarre plek waar ze ooit een vrijpartij had.

Ze doet de onthulling in het online magazine Nina. Daarin krijgt de 31-jarige seksuologe – die met ‘Lotte gaat diep’ ook een eigen podcast heeft – verschillende persoonlijke vragen voorgeschoteld. Zo vertelt ze hoeveel punten op tien ze zichzelf geeft. “Een zevenenhalf. Ik ben soms nog onzeker over mijn uiterlijk, wat oké is. Aan de andere kant twijfel ik of ik goed genoeg bezig ben en goed genoeg ben voor de mensen rond me. Die twijfel begon rond de puberteit en ik ga er nog altijd voor naar de psycholoog”, klinkt het.

Kerkschandaal

Ook de vraag of er een roddel over haar de ronde doet, gaat de sympathieke seksuologe niet uit de weg. “Ik werd ervan verdacht seks te hebben in de kerk. Het ging om een roodharige vrouw, maar ik was het niet. Ik ben er mij van bewust dat ik herkend word door mensen. Als ik het nog eens op een gekke plek wil doen, zal ik wachten tot ik in het buitenland ben”, lacht ze.

Intieme picknick

En nu het toch over seks gaat, herinnert ze zich de gekste plek waar ze ooit rollebolde. “Overdag in een bos op een picknickbank terwijl er mensen konden passeren. Ook een keer toen mijn beste vriendin naast me lag”, knipoogt ze.

Hitsige mannen

Jammer genoeg heeft Lotte nog steeds af en toe te maken met oneerbiedige voorstellen. “De dickpics lopen nog binnen, al is het minder. Ik vind het nog erger wanneer iemand in een berichtje omschrijft wat die met me wil doen. ‘Je helemaal aflikken en natmaken.’ Echt niet oké, want dan voel ik me plots vies en een object. Ik stapte al eens naar de politie. Het blijft belangrijk om er niet licht over te gaan”, besluit ze.

