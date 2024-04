Eline De Munck openhartig over moederschap: “Ik ben zo blij dat ik die keuze heb durven maken”

Eline De Munck geeft in een Instagrambericht mee dat ze erg blij is dat ze gekozen heeft om mama te worden. Dat was niet evident, zo legt ze uit. “Je kan je er onmogelijk op voorbereiden, wat voor een controlefreak als ik vreselijk moeilijk is”, klinkt het.

Vorige maand verwelkomde Eline De Munck haar eerste kindje, een meisje dat luistert naar de naam Colette. De 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ heeft een tijdje getwijfeld om de stap te zetten, maar is zo blij dat ze uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt. “Dit is de laatste foto voor mijn leven voorgoed veranderde. Mama worden is tegelijk het meest vanzelfsprekende en het meest onbevattelijke avontuur van het leven. Je kan je er onmogelijk op voorbereiden, wat voor een controlefreak als ik vreselijk moeilijk is. ‘Hoe ga ik me voelen? Ga ik ‘het’ wel voelen? Wat als ik niet voel wat ik wil voelen?’ Vragen die allemaal tegelijkertijd in een vingerknip beantwoord worden als je kindje voor het eerst in je armen gelegd wordt”, klinkt het op Instagram.

Prioriteiten stellen en het leven relativeren

“Ik ben zo blij dat ik de keuze heb durven maken om mama te worden, want dat was de belangrijkste keuze uit mijn leven en ik heb er heel lang en heel goed over nagedacht. ‘Houden van’ was nooit zo mooi en intens. Alles in het leven bekijk ik nu door een andere bril. Prioriteiten stellen en het leven relativeren wordt plots zoveel makkelijker. Ik ben gelukkig en dankbaar voor mijn prachtige dochter en mijn heerlijke man van wie ik zoveel hou”, besluit ze.

Geen evidentie

Haar ervaring is voor haar volgers herkenbaar. “Mooi verwoord en zo waar!”, “Heel mooi gezegd, Eline. Geen evidente keuze. Blij dat iemand dit ook eens benoemt. Veel mensen zien het als een evidentie. Dan moet je ook geluk hebben dat je keuze een waarheid mag worden, want ook dat is niet evident”, en “Geniet van ieder moment, Eline. Het is zo mooi”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram