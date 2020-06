Amy Sonck, de dochter van voormalige Rode Duivel Wesley Sonck, mag dan niet zo bekend zijn als haar vader, ze heeft wel een pak meer Instagramvolgers dan hem. En haar populariteit wordt nog maar eens duidelijk bij een recente make-uploze foto.

Wesley Sonck (41) maakte tussen 2001 en 2010 het mooie weer bij de Rode Duivels. In 55 wedstrijden scoorde hij maar liefst 24 keer. Met 23.000 volgers doet de voormalige voetballer het niet slecht op Instagram, maar zijn dochter Amy doet nóg beter.

Meteen 10.000 likes

Woensdag deelde ze een bikinifoto waarop ze zonder make-up poseert. In geen tijd haalde ze 10.000 likes binnen en werd ze overladen met complimenten. “Jij hebt geen make-up nodig! Iedereen is mooi op zijn manier”, “Ik ben verliefd!”, en “Wow, zo mooi!”, klinkt het onder meer.

Samenwerkingen met kledingmerken

Enkele maanden geleden vertelde ze in Humo al dat ze overdonderd was over haar Instagramsucces. “Het begon met een foto in bikini. Al mijn vriendinnen hadden foto’s van zichzelf op het strand gepost. Ik dacht: waarom ik niet? En toen is het ontploft: die foto raakte overal verspreid. Op twee maanden tijd ging ik van 600 naar 15.000 volgers. Ik heb er een paar samenwerkingen met kledingmerken aan overgehouden waarmee ik een centje bijverdien”, vertelde ze destijds.

Ook nadelen

Al voegde ze eraan toe dat haar populariteit niet alleen voordelen heeft. “Het nadeel is dat ik de stempel van dikke nek heb gekregen. Mensen kijken niet meer naar je karakter, dat is lastig. Ze gaan er niet meer van uit dat er op dat lichaam ook een hoofd staat. Ik volg een opleiding om mama te kunnen helpen in haar schoonheidssalon en zet ondertussen mijn bachelor bedrijfsmanagement verder”, besloot ze.

