Tijdens de coronacrisis gebruiken we vaker dan ooit Netflix. Nu gaat dat nog makkelijker met de volgende zes tips.

Narcos, La Casa de Papel, Breaking Bad en Stranger Things. Het zijn allemaal series die we het liefst achter elkaar bingewatchen. Toch loop je af en toe wat ergernissen op tijdens het streamen op Netflix. Met deze hacks wordt het net een beetje beter.

1. Gebruik codes voor genres

In het systeem van Netflix is het makkelijk om te zoeken op bepaalde genres. Dit doe je door codes in te voegen. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is een speciale code voor. Zo kun je zelfs selecteren of je Film Noir, screwball, slapstick, cult horror of bokfilms wil zien. Een overzicht van alle codes die je op Netflix kunt gebruiken vind je hier.

2. Test de nieuwste Netflix-functies

Wil je als eerste de nieuwste functies van Netflix uitproberen? Dan kun je jezelf opgeven voor het testen van het platform. Dit doe je door in te loggen, vervolgens naar je account te gaan en naar beneden te scrollen naar instellingen. Daar staat een link naar testdeelname. Hier kun je selecteren of je er wel of niet aan wil deelnemen.

3. Verberg de shows die je al gezien hebt

Het kan behoorlijk irritant zijn als een show die je eerder hebt gezien, bovenaan je scherm blijft staan. Vooral als je van een serie maar een paar afleveringen kijkt, maar je toch niets aan vindt. Deze kun je nu simpel verwijderen door naar je instellingen te gaan. Klik daar op je profiel en ouderlijk toezicht en ga vervolgens naar kijkactiviteit. Daar zie je alle afleveringen die je recent hebt gekeken. Deze kun je verwijderen door op het cirkeltje te klikken aan de rechter kant.

4. Gebruik een Netflix-extensie

Kijk je Netflix via je Chrome-browser? Dan kan een extensie handig zijn. Er zijn er verschillende die het Netflixen net wat prettiger maken. Zo kun je met TV Chart ervoor kiezen om een iMDB-score weer te geven, gebruik je Super Netflix om de streamingkwaliteit aan te passen en Netflix Extended om automatisch de intro’s en aftiteling over te slaan.

5. Maak verschillende profielen aan

Waarschijnlijk heeft iedereen in een huishouden een eigen Netflix-profiel. Toch kan het makkelijk zijn om er verschillende te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan eentje waar je shows samen kijkt. Zo blijf je keurig bij de goede aflevering hangen en weet je meteen wanneer je partner stiekem vooruitkijkt. Ook kan het handig zijn om verschillende genres in verschillende profielen te kijken voor een nog beter overzicht.

6. Gebruik een streaming site

Vind je lastig om te zien wat er op welke streamingdienst is te zien. Dan kun je een vergelijker gebruiken. Een van de makkelijkste is Justwatch. Je klikt aan welke streamingdiensten je hebt en krijgt zo een makkelijk overzicht over wat waar te zien is. Met een filter kun je zelf selecteren hoe hoog de rating moet zijn en hoe oud de film is.

Het bericht 6 tips om het Netflix-bingewatchen makkelijker te maken verscheen eerst op Metro.