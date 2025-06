Nicole Scherzinger ontspant in bikini. Fans lovend: “Wat een lichaam!” (video)

Nood aan wat ontspanning?

Dan weet Nicole Scherzinger dé oplossing. Dat toont ze nu op Instagram, waar ze maar liefst 7,1 miljoen volgers heeft. Het is dan ook logisch dat ze daar wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is dus ook nu wederom niet anders. We zien Nicole in bikini tot rust komen bij een prachtige zonsondergang. “89° in NYC. Two shows today. A rehearsal in between. Mentally: still here. 🐚🧘🏽‍♀️”, mijmert ze, terugdenkend aan rustigere tijden. Haar fans? Die laten duidelijk weten wat ze van het filmpje vinden.

“Wat een lichaam!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Perfectie”, gaat het verder. “Godin”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even door op het prentje te klikken.