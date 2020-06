HBO Max, het streamingplatform van HBO, biedt de film ‘Gone with the wind’ tijdelijk niet meer aan. In de Oscarwinnende film uit 1939 zijn volgens een woordvoerder racistische stereotypen te zien die niet door de beugel kunnen.

‘Gone with the Wind’ wordt gezien als de succesvolste film aller tijden, maar is ook omstreden. Slavernij zou op een kritiekloze wijze in beeld worden gebracht. HBO Max wil de film later weer gaan vertonen, maar dat moet dan wel gepaard gaan met een discussie over de historische context.

Het verhaal van Rhett Butler en Scarlett O’Hara speelt zich af tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in de 19e eeuw, toen de zuidelijke tegen de noordelijke staten vochten met als inzet het behoud van de slavernij op de plantages.

“‘Gone with The Wind’ is een product van haar tijd en laat etnische en raciale vooroordelen zien die, helaas, veel zijn voorgekomen in de Amerikaanse samenleving”, aldus de woordvoerder in een verklaring. “Deze racistische typeringen waren toen fout en zijn dat nu nog steeds.”

Eerste Oscar voor zwarte actrice

‘Gone with the wind’ kreeg acht Oscars. Een daarvan ging naar de zwarte actrice Hattie McDaniel die de huismeid Mammy vertolkte. Dat was de eerste Oscar voor een zwarte Amerikaan ooit. Maar bij de uitreiking mocht ze wel niet bij de blanke sterren zitten; ze moest plaatsnemen aan een tafel achterin de zaal.

Ook andere films en tv-series liggen onder vuur. De absurd-komische Britse reeks ‘Little Britain’ is alvast verbannen van alle streamingplatforms, omdat de acteurs zich zwart schminkten voor bepaalde rollen.

