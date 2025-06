Evi Hanssen oogst lof met zomerse selfie: “Mooie foto!”

De meer dan 224.000 Instagram-volgers van Evi Hanssen weten het al langer…

Wat juist? Wel, dat Evi graag in de natuur vertoeft. Dat toont ze regelmatig op het populaire sociale netwerk. En ook nu weer krijgen haar trouwe fans een zonovergoten plaatje voorgeschoteld.

“Hot stuff vandaag lieve mensen. Ik kruip over een uurtje in mijn kelder 😅. Hoe ga jij om met de hitte? Koelte-tips welkom in de comments 👇🏼”, schrijft ze bij de selfie. Haar volgers zijn er snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt nu.

“Mooie foto!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Mooie foto”, klinkt het. “The smile 👏”, gaat het verder. “Leg zo’n verkoelingsmat voor grote hondjes in je bed”, geeft een laatste volger nog mee als tip. Moeten we hier ook eens proberen!