‘Knapste weervrouw ter wereld’ verbaast fans met sensuele beelden: “Wat mooi!” (foto’s/video)

Yanet Garcia pakt op Instagram weer uit met sensuele beelden.

De Mexicaanse dame wordt door velen de ‘knapste weervrouw ter wereld’ genoemd. Iets wat haar meer dan 13.9 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk wel zullen bevestigen.

Yanet deelt deze keer een reeks beelden, volledig in Halloween-thema. “OCTOBER 🎃 Are you ready for Halloween? See you in our world 🩵”, voegt ze toe aan het album. En haar fans? Die zijn er al snel bij om van zich te laten horen!

“Wat mooi!”

De lovende reacties stromen vlotjes binnen. “Wat mooi”, klinkt het. “Geweldig lichaam”, gaat het verder. “Perfect”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.