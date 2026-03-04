WOOPS: Spectaculaire stunt van motard gaat stevig fout! (video)

Bijzondere beelden uit, vermoedelijk, Rusland.

Daar ging het voor onderstaande passagier even aardig mis toen een motard het nodig vond om een kunstje uit te voeren.

Al vrijwel meteen wordt duidelijk dat onze ‘stuntman’ van dienst even wil tonen wat hij kan. Maar dat was duidelijk geen al te best plan.

Pijnlijke val

De dame die achterop zat, komt lelijk ten val en smakt met haar hoofd loeihard tegen de grond. Gelukkig droeg ze wel een helm, maar pijn zal het ongetwijfeld alsnog gedaan hebben. Kijk maar!