Dochter van Johnny Depp poseert in sensuele jurk: “Geweldig!” (foto’s)

Lily-Rose Depp heeft op Instagram weer wat nieuws gedeeld.

De meer dan 8.5 miljoen volgers van de 25-jarige dochter van acteur Johnny Depp en Vanessa Paradis krijgen maar eerder mondjesmaat nieuwe beelden voorgeschoteld. Onlangs was het echter nog eens prijs.

Zo deelde Lily-Rose Depp onderstaand fotoalbum. Daarin passeert de dame meermaals in een sensuele jurk de revue. “A girl never forgets her first Oscars 💎”, klinkt het. Fans van de actrice zijn er razendsnel bij om van zich te laten horen, zo blijkt nu.

“Geweldig!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Geweldig”, klinkt het. “Zo dromerig”, gaat het verder. “Jij bent perfect”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en klik op het pijltje naar rechts om de overige foto’s te zien.