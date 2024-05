Dochter van Johnny Depp poseert in doorschijnende jurk: “Knapste vrouw ter wereld!” (foto)

Lily-Rose Depp heeft op Instagram een gedurfde foto gedeeld waarop ze een doorzichtig kleedje draagt. “Perfectie”, wordt er gereageerd, al hebben sommigen hun bedenkingen erbij.

Lily-Rose Depp postte onlangs een foto met haar vriendin, de Amerikaanse rapper 070 Shake. In dezelfde fotoreeks is de 24-jarige dochter van acteur Johnny Depp en zangeres Vanessa Paradis te zien in een korte, doorzichtige jurk die weinig aan de verbeelding overlaat.

Kritiek en steun

De meerderheid van haar acht miljoen volgers reageert lovend op de kiekjes. “Wat ben je mooi”, “Perfectie”, en “Knapste vrouw ter wereld!”, klinkt het. Anderen stellen zich toch vragen bij de foto’s. “Waarom heeft ze de nood om haar intieme delen te tonen? Ik begrijp het gewoonweg niet. Ze is zo mooi en hoeft dat niet te doen”, lezen we ook. Al nemen anderen het meteen voor haar op. “Omdat ze het kan. Als mannen dat mogen, dan mogen vrouwen dat toch ook?”, en “Vrijheid is waardevol, dus wees jezelf en doe wat je wil, zolang je gezond en gelukkig bent. Het leven is kort”, luidt het nog.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram