Isabelle uit ‘Blind Getrouwd’ overladen met complimenten op badpakfoto: “Prachtige dame!”

Isabelle Olivier, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft een zomers kiekje gedeeld op Instagram. “Je ziet er schitterend uit”, reageren haar volgers.

In het meest recente seizoen van ‘Blind Getrouwd’ hoopte Isabelle Olivier de liefde van haar leven tegen te komen. De klik met Matthieu was er wel, maar getrouwd bleven ze uiteindelijk niet. Inmiddels is de 26-jarige hotelmanager uit Mechelen nog steeds single, maar dat betekent niet dat ze niet kan genieten van het leven.

Jacuzzi

Op Instagram deelde ze een foto waarop ze onder het zonnetje in een jacuzzi vertoeft. “Zonnekind”, schrijft ze erbij. Haar volgers reageren lovend op het kiekje. “Je ziet er schitterend uit. Gewoonweg prachtig”, “Mooie foto”, “Zon en een jacuzzi. Wat moet een mens nog meer hebben?”, “Prachtige dame”, en “Zalig genieten”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram