Dochter van Jean-Claude Van Damme geniet in bikini van de zon (foto’s)

Bianca Van Damme weet op Instagram haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 199.000 volgers doet Bianca, de dochter van Jean-Claude Van Damme, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Geen reacties

Zo zien we de 33-jarige dochter van Jean-Claude Van Damme in bikini genieten van de zon. “Maak je samen met mij klaar voor de zomer”, voegt ze toe aan de prentjes. In geen tijd stromen de ‘likes’ binnen, maar reacties vallen er niet te bespeuren. Bianca heeft namelijk de optie om te reageren op haar posts uitgeschakeld. Toch durven we sterk vermoeden dat de commentaren lovend zouden zijn. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.