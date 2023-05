Dochter van Gordon Ramsay pakt uit met sensuele outfit: “Je bent zo knap!” (foto)

Met meer dan 323.000 volgers op Instagram mag Holly Ramsay, de dochter van Gordon Ramsay, zich gerust populair noemen.

Dat Holly Ramsay geliefd is op het populaire sociale netwerk, bewijzen haar fans onder haast elke post die ze plaatst. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum deelde. Daarin zien we op de eerste foto de dochter van de tv-chef stralen in een prachtige outfit. “Spring is springing 🧁🪩🫶🏻✨🌷”, voegt ze zelf kort toe. Haar volgers? Die zijn nog een heel pak mondiger!

“Je bent zo knap!”

In geen tijd stromen de positieve reacties nu binnen. “Je bent zo knap”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Wow🔥”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen dus. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.