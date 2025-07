Elisabet uit ‘De Mol’ imponeert met stijlvolle outfits: “Oogverblindend, zoals altijd!” (foto’s)

Het kan zeker zijn dat de naam Elisabet Haesevoets je niet meteen iets zegt, maar de kans is toch groot dat je de dame kent.

In 2019 nam ze de rol als saboteur voor haar rekening in het immens populaire tv-programma ‘De Mol’. Dezer dagen heeft ze op Instagram maar liefst 34.400 volgers en die krijgen regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld.

Om haar verjaardag te vieren, deelde Elisabet onderstaand fotoalbum. “One magical bday ♥️. Thanks for all the wishes! It was wonderful”, schrijft ze dankbaar bij de foto’s. En haar fans? Die zijn er snel bij!

“Oogverblindend, zoals altijd!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties en felicitaties binnen. “Oogverblindend, zoals altijd”, klinkt het. “Allemaal prachtige foto’s”, gaat het verder. “Gelukkige verjaardag”, besluiten velen nog. Kijk zelf en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.