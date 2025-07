Jennifer Lopez met de billen bloot tijdens optreden na modeblunder (video)

We durven vermoeden dat de shows van Jennifer Lopez doorgaans tot in de puntjes voorbereid zijn.

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles altijd vlekkeloos verloopt. Dat bewees J.Lo een paar dagen geleden in het Poolse Warschau. Op beelden die momenteel aardig viraal gaan, zien we hoe de populaire zangeres plots haar rokje verliest.

“Blij dat ik ondergoed aangetrokken heb!”

Uiteraard krijgt zelfs een ‘wardrobe malfunction’ de professionele zangeres niet klein. “Ik ben blij dat ik ondergoed droeg. Dat draag ik meestal niet”, grapte ze. “Dit filmpje is geweldig. Haar reactie…”, lezen we tussen de vele opmerkingen. “Het is beter zonder het rokje. Die gouden onderbroek staat haar prima”, besluit een Instagram-gebruikster nog. Hoe dat juist verliep, zie je op onderstaande video.