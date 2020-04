Presentatrice An Lemmens is begonnen aan nieuwe opnames voor ‘Boer zkt Vrouw’. In coronatijden voelt dat vreemd aan, maar “ook dat is belangrijk, iets hebben om zondagavond naar uit te kijken”, klinkt het.

Terwijl iedereen aangespoord wordt om zoveel mogelijk in zijn en haar kot te blijven, komt An Lemmens buiten voor de opnames van het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. Dat is opvallend, maar er worden wel serieuze voorzorgsmaatregelen genomen. “Eerste tv-opnames in bijna 7 weken. Wat voelt dat raar. En eerlijk gezegd ook eng. Want voor de eerste keer in al die weken kom ik buiten mijn veilige bubbel, uit mijn kot. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen: we houden meer dan voldoende afstand, wassen en ontsmetten onze handen, de ploeg draagt handschoenen en mondmaskers. Ik prik mijn microfoontje zelf”, schrijft ze op Instagram.

Iets om naar uit te kijken

De 39-jarige presentatrice vindt het belangrijk om ook het televisieleven verder te zetten als troost in deze bizarre tijden. “Ik kom nu – even en heel voorzichtig – uit mijn kot om aan mooie tv te werken. Want ook dat is belangrijk. Iets hebben om zondagavond naar uit te kijken. Iets om je gedachten van dat vieze coronabeestje te verzetten. Feelgood met een glimlach en ontroering. En misschien wel een nieuwe ware liefde voor jou! Hou je pen en papier klaar nu zondag om 19.55u want dan stellen we bij VTM de eerste drie vrijgezellen aan jullie voor”, besluit ze.

Het bericht An Lemmens openhartig: “Wat voelt dat raar en eng” verscheen eerst op Metro.