Cupido heeft sterk werk geleverd bij Winnie en Jonah. Het was meteen dikke liefde tussen hen, en dat is tot op de dag van vandaag nog altijd zo. Nu weten we ook wat er tijdens de eerste huwelijksnacht gebeurd is…

Winnie (28) en Jonah (30) zijn het enige koppel dat het vijfde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ overleefd heeft. Glansrijk, zelfs. De liefde spatte er van in het begin af en dat staken ze niet onder stoelen of banken. De twee kusten elkaar voortdurend en konden niet van elkaars lichaam blijven.

Knuffel geven

En blijkbaar was dat ook al tijdens hun eerste nacht samen. “De eerste huwelijksnacht was een vreemd moment. Dan hebben we het er wel over gehad: ‘Is het oké om nu gewoon al een knuffel te geven?’ Want ja, je raakt elkaar wel onbewust aan ’s nachts, natuurlijk. Dan hadden we dat al meteen gehad”, vertelt Winnie in Dag Allemaal.

Jonah gaat verder: “De eerste nacht heb ik ook heel lang met m’n hemd en broek aan naast het bed gestaan, weet je nog? Ik wou niet te gretig overkomen. Winnie nam dan wel het initiatief om dat soort ongemakkelijke momenten meteen weg te werken”, klinkt het.

Snel tussen de lakens beland

Maar dé hamvraag: is er tijdens de huwelijksreis iets meer gebeurd dan kussen alleen? “Goeie vraag. Ach, waarom mysterieus doen? Op de huwelijksreis is er al één en ander gebeurd, ja. We zijn snel tussen de lakens beland. Dat kon je wel afleiden uit ons gedrag, denk ik. Ik moet er verder geen tekening bij maken, zeker?”, knipoogt Jonah.

Kinderwens

De tortelduifjes verbouwen momenteel samen het huis van Jonah in Arendonk om er samen in te wonen. En dan tijd voor de volgende stap? “We hebben al voorzichtig over kinderen gepraat. En die kunnen er komen, ja, maar wel pas in de verre toekomst. We willen het allebei alleszins”, besluit Jonah.

Het bericht Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ verklappen details over eerste huwelijksnacht verscheen eerst op Metro.