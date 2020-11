‘The Queen’s Gambit’ is razend populair op Netflix. Sinds de serie over schaakster Beth Harmon een maand geleden op het streamingplatform verscheen, hebben al 62 miljoen huishoudens naar de show gekeken. Nooit eerder keken er zoveel mensen naar een gescripte originele serie van Netflix.



‘The Queen’s Gambit’, geschreven door Frank Scott, is een fictief verhaal over het leven van een schaakwonder Beth Harmon tijdens haar zoektocht om ’s werelds grootste schaker te worden. Haar strijd tegen om de wereldtop te bereiken vindt plaats tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Een wees na een auto-ongeluk worstelt Harmon tegelijk met emotionele problemen en een drugs- en alcoholverslaving.

Seizoen 2 op komst?

Of er een tweede seizoen van de serie komt, is nog niet bekend. Hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy liet alvast weten dat ze er in ieder geval open voor zou staan. “Als ik iets heb geleerd van deze industrie, dan is het dat je nooit nooit moet zeggen. Ik zou zeker terugkomen als ze me vragen, maar ik denk wel dat we Beth op een goede plek achterlaten”, klinkt het in Town & Country.

