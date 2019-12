De zoektocht van Sharon Stone naar de liefde gaat niet helemaal over rozen. De 61-jarige actrice had zich ingeschreven voor de datingapp Bumble, maar haar account werd geblokkeerd.

Volgens Sharon dachten andere gebruikers dat haar account nep was en gaven ze dat door aan Bumble. “Hé Bumble, word ik uitgesloten door mezelf te zijn?”, tweette de actrice. Op het screenshot is te lezen dat haar profiel is gesloten omdat er meerdere meldingen waren gemaakt dat het gaat om een nepaccount.

Sinds oktober 2018 gaat Sharon weer als vrijgezel door het leven. Haar relatie met zakenman Angelo Boffa strandde toen na 9 maanden. De actrice was eerder getrouwd met tv-producent Michael Greenburg en journalist Phil Bronstein.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ?

Don’t shut me out of the hive

— Sharon Stone (@sharonstone) 30 december 2019