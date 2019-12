We zijn er nog altijd niet helemaal overheen dat er zondag geen aflevering van ‘Kamp Waes’ op tv was.

Maar we proberen de draad weer op te pikken. Hoe moeilijk het ook is… En in ‘Dag Allemaal’ doet deelnemer Ousmane Diop vandaag een boekje open over zijn deelname aan het immens populaire programma.

Zo praat hij bijvoorbeeld over de vermoeidheid. “Eens je in het rood gaat, wordt het moeilijk om je kleine kantjes weg te steken. Niemand bleef daarvan gespaard. Op zeker moment was ik vijftig uur wakker. Mijn hoofd begon raar te doen, ik kreeg waanvoorstellingen, zag en hoorde dingen die er niet waren. Alsof ik aan het dromen was terwijl ik wakker was. Da’s akelig, hoor”, klinkt het.

“Stijn en Fly hebben dit nooit geweten”

Wie echter denkt dat Tom Waes het over zijn hart heeft gekregen om de kandidaten toch niet een kléin beetje te helpen, heeft het mis. “Stijn en Fly hebben dit nooit geweten, maar op de ochtend van dag vier is Tom ons allemaal stiekem een blikje eten komen brengen. Een zeer welkom geschenk, want zowat iedereen zat door zijn rantsoen… Ik heb mijn blikje onmiddellijk opengetrokken, de anderen hebben tot ‘s avonds gewacht”, laat Ousmane weten aan ‘Dag Allemaal’.

