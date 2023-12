Deze 10 gloednieuwe programma’s komen in 2024 naar VRT1

In het voorjaar van 2024 lanceert VRT1 tien gloednieuwe programma’s. De zender focust daarbij op humor, fictiereeksen, muziek en documentaires, met vooral veel aandacht voor feel good en ontspanning.

In 2024 keren een reeks sterkhouders terug, zoals ’Amai zeg wauw’, ’Dertigers’ en ’Hotel Romantiek’.Verder kijkt VRT1 uit naar de lang verwachte terugkeer van ’De droomfabriek’. En er komt een tweede seizoen van de populaire fictiereeks ’Knokke off’. Maar de zender verwacht ook veel van een reeks gloednieuwe programma’s. Een overzichtje:

1. De mosterd van Meus

Daarin zal Jeroen Meus kennismaken met chefs in andere landen, waaronder Italië, Mexico en Georgië.

2. Gewoon buitengewoon

Een docureeks waarin Eric Goens jongeren met een verstandelijke beperking volgt.

3. De weg naar Parijs

Een docureeks waarin Eric Goens Belgische sporters volgt tijdens hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs.

4. Door de bomen

In ’Door de bomen’ komt een bekende gast alleen terecht in een chalet in een bos en door op zichzelf terug te plooien komt er tijd voor rust.

5. Goed gespeeld

Siska Schoeters presenteert ’Goed gespeeld!’, waarin vier lokale sportclubs elke week het tegen elkaar opnemen in verschillende disciplines.

6. Niks te zien

De slechtziende Karl Meesters gaat met een muzikant op muzikale ontdekkingstocht.

7. Francisco Desir

Francesco Schuster, gekend van ’#LikeMe’ gaat op zoek naar zijn roots. Als baby werd hij te vondeling gelegd in Haïti.

8. Ik vraag het aan

Niels Destadsbader praat met een Bekende Vlaming over een song die een speciale betekenis heeft in zijn of haar leven.

9 en 10: Fictie

Verder zijn er nieuwe fictiereeksen, zoals de sitcom ’Groeien en bloeien’ en ’Juliet’.

