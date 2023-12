Ruzie tussen Pauline Slangen en vriendin Sean Dhont loopt uit de hand: “Ze stond vol blauwe plekken”

Tijdens een avondje uit is het tot een gevecht gekomen tussen zangeres Pauline Slangen en Maithé Rivera, de nieuwe vriendin van Sean Dhont. Dat schrijft Dag Allemaal. «Maithé heeft verschillende keren tegen Paulines benen getrapt», klinkt het.

De ruzie ontstond begin november tijdens het uitgaan in de Ampere, een Antwerpse nachtclu vlakbij het Centraal Station. Pauline Slangen, die zich sinds kort de vriendin mag noemen van Olivier Deschacht, kwam er aan de praat met Sean Dhont. Zij kent hem op een professionele manier. Hij was aanwezig met zijn nieuwe vriendin Maithé.

«Pauline had Sean nog kort daarvoor gezien in professionele omstandigheden. Ze stapte naar Sean om een babbeltje te doen, maar dat was duidelijk niet naar de zin van Maithé», vertelt een bron aan Dag Allemaal. «Haar ogen schoten vuur en om wraak te nemen begon ze een andere jongen die vlakbij stond zomaar op de mond te kussen. Pauline fluisterde plagerig in het oor van Sean ‘dat hij zich niet moest laten doen’. Waarschijnlijk zijn daardoor de stoppen bij Maithé helemaal doorgeslagen.»

«Een kwade dronk»

In de toiletten kwam het tot een gevecht. Volgens een vriendin, die eveneens anoniem getuigt aan het blad, zou Maithé haar verschillende keren tegen de benen hebben getrapt. Ze zou ook enkele haarextensions uitgetrokken hebben bij Pauline: «Haar hoofd vertoonde kalen plekken. Het moet enorm pijnlijk zijn geweest. Pauline stond ook vol blauwe plekken.»

«Maithé verliest alle remmingen als er alcohol in het spel is en haar ziekelijke jaloezie komt dan naar boven. Dat mens heeft echt een kwade dronk, zoals ze zeggen», klinkt het nog in de entourage van Pauline.

Maithé zelf ontkent dat ze iets te maken had met de ruzie. «Dat was een vriendin van mij. Ik stond gewoon in de buurt en heb haar nog van Pauline weggetrokken.» De getuigen in Dag Allemaal ontkennen evenwel die versie van de feiten.

