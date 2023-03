‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme toont haar doorschijnende avondkledij: “Ja hallo!” (video)

Het nieuwe seizoen van ‘Dertigers’ is begonnen.

Maar ook de originele cast is nog razend populair. Dat bewijst actrice Evelien Van Hamme op Instagram, waar ze maar liefst 35.400 volgers heeft. Ginds deelt ze dan ook geregeld nieuw beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven. “Fancy sunday”, schrijft ze bij onderstaande video. Daarop zien we de dame eerst in badjas de revue passeren. Niet veel later toont ze haar doorschijnende avondkledij.

“Ja hallo!”

In geen tijd stromen de positieve reacties binnen. “Ja hallo”, reageert ‘Dertigers’-actrice Kim Van Oncen. “Zo mooi”, gaat het verder. “Prachtmadam“, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens te kijken waar velen zo lovend over zijn, denken we dan!