Op Twitter lanceert de dame een meer dan duidelijke oproep, gericht aan de president van de Verenigde Staten.

En dat is voorlopig nog steeds niemand minder dan Donald J. Trump. Met de hulp van een bikinifoto probeert ze diens aandacht te trekken.

Zo vraagt ze om WikiLeaks-oprichter Julian Assange een ‘pardon’ te geven. WikiLeaks, dat in 2006 het levenslicht zag, kwam in 2010 in opspraak omdat op de website geheime documenten en beelden van het Amerikaanse leger gepubliceerd werden. Assange vertoeft de laatste 19 maanden in een gevangenis in Londen. De man probeert al geruime tijd om niét uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten.

‘Alstublieft, president…’

“@POTUS please #pardonjulianassange”, plaatste Pamela maandag dus op Twitter. Vrij vertaald vraagt ze aan de huidige ‘president van de Verenigde Staten’ (POTUS, red.) om Julian Assange een presidentieel pardon te schenken.

“Breng Julian Assange terug naar zijn geboorteland Australië”, lezen we verder nog op één van de prentjes die ze deelde. “Ik ben Julian Assange”, staat ook op een ander kaartje te lezen. Kijk maar:

Foto: AFP/GETTY – Bron: The Sun/fr.metrotime.be