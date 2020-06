De bijna surreële realityshow ‘Tiger King’, over de excentrieke uitbater van een dierenpark in de VS, krijgt een zoveelste spin-off. Ditmaal zal de nieuwe realityshow draaien rond Jeff Lowe, één van de hoofdrolspelers uit de originele serie, en zijn echtgenote Lauren Down.

‘Tiger King’ was een tv-hype die in de voorbije lockdownmaanden furore maakte op Netflix. De realityreeks met zijn vele onvoorspelbare en vaak absurde wendingen groeide in een mum van tijd uit tot een waar fenomeen, en ook het internet raakte maar niet uitgepraat over uitbater Joe Exotic en diens voorliefde voor tijgers. Er verschenen talloze filmpjes en memes over de show.

Door het overweldigende succes stond in de sterren geschreven dat het verhaal rond Joe Exotic, die momenteel een gevangenisstraf uitzit, en diens zoo in Oklahoma tot de laatste druppel uitgemolken zou worden. Eerder raakte al bekend dat meerdere projecten rond de reeks op stapel staan, waaronder één tv-reeks die Nicolas Cage gecast heeft als Exotic.

Gedwarsboomd door corona

De vele figuren die de revue passeerden in de reeks willen nu ook hun graantje meepikken. “We zullen onze kant van het verhaal belichten en onze beweringen hard maken met bewijzen”, aldus Lowe aan het magazine People. “En ook de dagelijkse werking van de zoo, de kneepjes van het vak van dierenverzorger en de strijd tegen de dierenrechtenactivisten zullen aan bod komen.”

De komst van het coronavirus stak echter stokken in de wielen, waardoor Lowe niet zeker is wanneer de spin-off op het scherm zal verschijnen. “We hebben zelfs geen exacte productiedatum gekregen. Momenteel is de preproductie aan de gang. Door de coronapandemie is het moeilijk om de filmcrew onder te brengen in hotels hier in de buurt.”

Ontruimingsbevel

Lowe kreeg de zoo van Joe Exotic in handen, nadat die laatste problemen met het gerecht kreeg. De nieuwe eigenaar heeft nooit een hoge dunk gehad van de excentrieke Joe. Wanneer die laatste in steeds nauwere schoentjes kwam te staan door allerlei beschuldigingen over zijn zoo, kwam er spanning op hun vriendschapsrelatie en begonnen ze met modder te gooien naar elkaar.

Eerder deze week raakte bekend dat Joe Exotics aartsrivaal Carole Baskin de zoo in Oklahoma toegewezen heeft gekregen van een rechtbank. Lowe, de huidige uitbater, kreeg het bevel om de zoo binnen 120 dagen te ontruimen. De man bouwt momenteel een nieuw dierenpark in Thackerville, Oklahoma, waar de dieren uit zijn zoo een nieuwe thuis zullen krijgen.

