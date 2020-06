Eén en RTBF slaan de handen in elkaar voor ‘1985’, een fictiereeks over de Bende van Nijvel. Het is de eerste keer dat de twee openbare omroepen van ons land zullen samenwerken voor een fictieproject.

“De reeks is gebaseerd op waargebeurde feiten en speelt zich af in de woelige jaren 80, toen de Bende van Nijvel volop terreur zaaide”, klinkt het. “De reeks volgt drie jongvolwassenen die terechtkomen in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette, wanneer de bende brutale overvallen pleegt en spanningen tussen de onderzoekers verhinderen om de zaak op te lossen.”

Collectieve geheugen

Het is uniek dat de reeks gemaakt zal worden met een gemengde Vlaamse en Franstalige ploeg, ook de cast zal uit zowel Vlaanderen als Wallonië komen. “Het verhaal van de Bende van Nijvel, de spanningen binnen de rijkswacht en de talrijke gebeurtenissen die ons land ontwrichtten in de jaren 80, staan in het collectieve geheugen van beide taalgemeenschappen gegrift”, aldus de zender.

De opnames zijn voorzien voor volgend jaar, de reeks zal ten vroegste in 2022 te zien zijn op Eén en op La Une.

