De uitspraken van J.K. Rowling over transgenders vallen ook niet in goede aarde bij Daniel Radcliffe, de acteur die jarenlang de rol van Harry Potter voor zijn rekening nam. “We moeten transgenders steunen en niet nog meer beschadigen”, aldus de Brit.

J.K. Rowling moet de laatste dagen heel wat kritiek slikken na een transfobe tweet waarin ze commentaar had op een artikel dat schreef dat “mensen menstrueren”. De Britse auteur maakte meteen op sarcastische wijze duidelijk dat die “mensen” alleen maar vrouwen waren. Maar dat klopt niet: transgendermannen krijgen soms ook nog hun maandstonden en er zijn vrouwen die gewoon niet ongesteld worden, denk bijvoorbeeld aan vrouwen in de menopauze of aan transgendervrouwen. Door enkel de term ‘vrouwen’ te gebruiken, sluit Rowling dus heel wat mensen uit.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020