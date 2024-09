‘De Buurtpolitie’-actrice Lisa Gerlo straalt in badpak: “Knapperd!” (foto’s)

Lisa Gerlo heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld met haar volgers, die hun bewondering niet onder stoelen of banken steken.

Lisa Gerlo kennen we vooral van haar rol als Bo De Smidt in de Ketnet-reeks ‘Campus 12’. Anderen herkennen haar als inspecteur Emma Claes in ‘De Buurtpolitie’. De 30-jarige zus van acteur Juan Gerlo geniet momenteel van een welverdiende vakantie op het idyllische eiland Sicilië. Ze postte enkele foto’s waarop ze in badpak aan het zwembad vertoeft met op de achtergrond de eindeloze zee.

Wegdromen

Haar volgers dromen helemaal weg bij de rustgevende kiekjes. “Mooie plaats, mooie foto’s! Geniet ervan, Lisa”, en “Knapperd dat je bent”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram