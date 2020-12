Zelfs anno 2020 is de kerstperiode nog steeds ‘The most wonderful time of the year’. Naast lichtjes, het gezellig samenzijn met familie is muziek hetgene wat de periode definieert. Hieronder leer je meer over de 5 grootste kerstnummers aller tijden.

Een leuk weetje: kerstliederen bestaan al vele eeuwen. De liederen kenmerken al vanaf de Middeleeuwen het kerstfeest in Europa en de festiviteiten die hierbij horen. De Engelsen verzonnen een term voor deze muziek, namelijk de ‘christmas carol’. Engeland speelt een grote rol in het ontstaan van de kerstmuziek. Zo wordt het zingen van kerstliederen in de kerk op kerstavond in 1880 ingevoerd in het land, een verschijnsel dat we over de hele wereld terugzien.

De laatste decennia heeft de kerstmuziek zoals we het vandaag kennen zich ontwikkeld. Hieronder een overzicht dat de grootste kersthits van de afgelopen decennia bevat.

1. Wham! – Last Christmas (1984)

Voor velen de grootste kerstklassier is ‘Last Christmas’ van het Britse zangduo Wham! Het nummer werd geschreven en geproduceerd door de betreurde George Michael. Hoewel geen instant-hit zou de oorwurm snel uitgroeien tot een klassieker die elke winter terugkomt.

Ook de bijbehorende videoclip is een klassieker. We zien de twee leden van Wham! vergezeld door hun vriendinnen en vrienden op vakantie in een ski-resort. Hier komt George Michael zijn ex-vriendin tegen en door middel van flashbacks zien wij hoe hij vorige kerst zijn hart aan haar gaf. Dit levert hem verwarrende gevoelens op, maar aan het einde van de clip zien we hoe alles goedkomt. Het ultieme kerstgevoel!

2. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (1994)

Voor anderen de ultieme kersthit is ‘All I Want For Christmas Is You’ stamt uit 1994. Geschreven en geproduceerd door Mariah Carey, bereikte het nummer net als ‘Last christmas’ nooit de nummer één-positie, maar groeide het wel uit tot een grote hit. Wereldwijd worden er maar liefst 14 miljoen exemplaren van de single verkocht. Het nummer werd door tal van artiesten gecoverd, onder andere Shania Twain en Michael Bublé.

3. Chris Rea – Driving Home For Christmas (1986)



In tegenstelling tot Wham! en Mariah Carey produceerde Chris Rea een minder grote kersthit, maar dat maakt zijn nummer ‘Driving Home For Christmas’ niet minder bekend. Rea schreef het nummer ooit toen hij rond de kerst met zijn auto vaststond in het verkeer en het nummer werd uiteindelijk uitgebracht in het jaar 1986. Het scoorde niet goed in de hitlijsten, maar toch wordt het nummer ieder jaar weer getrouw gedraaid op de radio. Chris Rea zelf omschreef het nummer ooit als hét ultieme kerstnummer voor in de auto?

4. Band Aid – Do They Know It’s Christmas? (1984)

In 1984 besluit Bob Geldof geld op te halen voor de hongersnood in Ethiopië. Hij schrijft daarom het nummer ‘Do They Know It’s Christmas’ en richt voor de gelegenheid de band Band Aid op, deze band neemt het nummer op en brengt het uit. Band Aid bestond voornamelijk uit Britse artiesten, die zelf al zeer succesvol waren. Onder andere Phil Collins, George Michael – zie nummer 1 – en Sting werkten mee aan dit project. Op 3 december 1984 komt het nummer uit en het bestormt vrijwel direct de hitlijsten.

Geldof haalde binnen twaalf maanden maar liefst 8 miljoen pond op.

5. Queen – Thank God It’s Christmas (1984)

‘Thank God It’s Christmas’ is een kerstnummer van de zeer populaire en succesvolle Britse rockband Queen. Het nummer is geschreven door gitarist van de band Brian May en drummer Roger Taylor. Net zoals ‘Do They Know It’s Christmas’ wordt ook ‘Thank God It’s Christmas’ uitgebracht in 1984. De bekendheid en het succes van laatstgenoemde is relatief echter veel minder dan de hit van Bob Geldof. Dit komt mede doordat het nummer niet van een album van Queen komt en er ook geen videoclip bij de single opgenomen wordt. Toch hoor je ook dit nummer ieder jaar weer voorbijkomen op de radio tijdens de kerstdagen.

