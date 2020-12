Virginie Claes, die Miss België was in 2006, heeft de wind van voren gekregen van enkele volgers toen ze reclame maakte voor voedingssupplementen. “Je mag niet zomaar vitaminesupplementen bijnemen”, klinkt het onder meer.

De 38-jarige Limburgse schone promootte vorige week een voedingssupplement met vitamine C, D, zink en selenium om de weerstand te verhogen. “Covid of niet, het is altijd belangrijk om je te wapenen tegen virussen en slechte bacteriën. Want uit onderzoek blijkt dat 9/10 mannen en 8/10 vrouwen in België een tekort aan vitamine D hebben. Driekwart zelfs vitamine C! Wij proberen te gaan voor een gezonde levensstijl, maar zijn verre van perfect en krijgen dus gelukkig toch wat extra hulp van deze immuniteitsondersteunende middelen”, schreef ze op Instagram met een foto waarop ze de supplementen toont.

Vitaminesupplementen niet zomaar nemen

Enkele volgers vonden het ongepast om dergelijke middelen aan te prijzen. “Je mag zomaar geen vitaminesupplementen bijnemen. Schandalig dat je hiervoor reclame maakt”, reageerde iemand. Virginie antwoordde dat ze echter navraag had gedaan bij kenners alvorens het te posten. “Ik heb het nagevraagd bij een arts en apotheek en vitamine D neem je toch best bij in de winter. Dat heeft bijna iedereen te kort. En het kan geen kwaad. Vitamine C toont ook veel tekorten, dus dat kan ook zeker geen kwaad. Integendeel”, klonk het.

Evenwichtige voeding

Nog iemand schreef dat je vitamine D ook gewoon uit een evenwichtige voeding kan halen. “Bovendien zijn supplementen enkel nodig bij zwangere vrouwen, senioren en kinderen van 4 jaar”, luidde het. Ook daar gaf Virginie een duidelijk (maar ook een beetje sarcastisch) antwoord op. “Inderdaad. Dat vooral: mijn grootmoeder van 95 moest onlangs het ziekenhuis in omdat ze een tekort aan vitamine D heeft. Zo erg! En dat in Covid-tijden. Ze zouden daar beter wat aan doen. Een overdaad is nooit goed. Daar heb je gelijk in! Ik zal in het vervolg posten rond fastfood, ongezonde levensstijl en zeker niet oproepen om te sporten en te bewegen. Ik zeg toch in mijn post dat ik eerst belang hecht aan een gezonde levensstijl. Waarom zijn mensen toch altijd zo negatief?!”, antwoordde ze.

