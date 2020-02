Danira doet vandaag haar boekje open in Humo.

Daar praat ze over de liefde, het leven, haar jeugd én over het tweede seizoen van ‘Vandaag’. Tussen het eerste en het tweede seizoen, was er een kleine pauze. “Dat was wel nodig. Want het is een pittige rit, ‘Vandaag’ maken: op de dagen dat we uitzenden, werk ik vijftien uur per dag. Ik had dat vooraf toch onderschat. Je moet het echt heel graag doen, want als je het niet plezierig vindt, is het onmogelijk vol te houden”, laat ze weten.

Ook over de liefde is Danira openhartig. En dan vooral ook over mannen die bij haar géén kans maken. “Een man die voor zijn was en plas nog steeds naar zijn moeder trekt, vind ik zó onaantrekkelijk. Op zo iemand kan ik onmogelijk verliefd worden: dan weet ik dat ik gewoon de volgende mama word”, laat ze weten. “Ik wil een stabiele man, iemand met een sterke ruggengraat. Ik heb relaties gehad waarin ik de grote motivator was. Ik weet nu dat ik dat niet meer wil. Mijn lief moet ook initiatief nemen, en af en toe míj eens duwen. Hij hoeft daarom niet giga-ambitieus te zijn, maar ik wil wel dat hij begéésterd is door iets, maakt niet uit wat”, vult ze verder aan.

“Mooi, slim, lief en grappig”

Over haar huidige vriend Will (aka rapper TheColorGrey, red.) is ze dan weer meer dan lovend. “Hij is mooi, slim, lief en grappig, maar dat is niet wat ik nu specifiek nodig heb. Wel: een brok graniet naast me, waar ik af en toe op kan leunen. Iemand die me steunt en die fundamenteel begrijpt welk leven ik leid. En mijn lief geeft me alle ruimte. In de eerste periode van ‘Vandaag’ kwam ik elke dag laat thuis, en dan deed hij me telkens rust en vertrouwen cadeau. Hetzelfde heb ik de afgelopen tijd voor hem gedaan – hij heeft net een plaat gemaakt. En zodra ‘Vandaag’ weer loopt, zal het opnieuw omgekeerd zijn. Dat je elkaar je geluk gunt, dat is de luxe van de liefde. En ik ben zo blij dat ik die gevonden heb.”

Foto: Instagram – Bron: Humo