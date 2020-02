Onlangs kondigde Kobe Ilsen aan dat hij een vriendin heeft, maar hij zei niet wie de gelukkige is. Nu weten we het, en misschien ken je ze wel van ‘Boer zkt Vrouw’.

Een maand geleden liet ‘eeuwige vrijgezel’ Kobe Ilsen (38) zich op MNM ontvallen dat hij niet meer single is. Intussen weten we dat hij een relatie heeft met Sara Vermassen. “We steken ons zeker niet weg. Integendeel. We zijn al een hele tijd samen en alles loopt supergoed”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Miss België

De 31-jarige schoonheid uit het Oost-Vlaamse Deurle is producent bij Noxville, het productiehuis dat nu voor Eén de reeks ‘Raymond 70’ en voor Canvas ‘Paradise City’ maakt. Maar ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’-fans zullen haar nog herkennen als een van de uitverkorenen van de Canadese paardenboer Stephan in het meest recente seizoen. En in 2011 nam ze deel aan Miss België, waarin ze een knappe vijfde plaats veroverde. Justine De Jonckheere mocht het felbegeerde kroontje toen mee naar huis nemen.

Vrijheid gunnen

Kobe genoot de afgelopen jaren nog volop van het vrijgezellenleven. De sympathieke Antwerpenaar gaf eerder ook aan dat hij iemand zocht die hem genoeg vrijheid kan bieden. “Ik zoek een lief dat mij alleen laat zijn. Voor mij is de definitie van een goeie relatie: samen alleen kunnen zijn. Dat je elkaar kan gunnen om je eigen leven te leiden. Ik kan iemand doodgraag zien, maar ik kan haar niet dwingen om gelukkig te zijn. (…) Ik vind dat je van je partner of van een vriend niet zomaar iets mag verwachten. Als ik een partner heb, moet die mij vrijlaten in mijn alleen-zijn. Die moet mij dat gunnen. Je kan perfect alleen zijn met twee. Iedereen vindt een koppel dat op restaurant zit en niets tegen elkaar zegt een triest beeld. Ik vind dat net fantastisch, de gedachte dat je je zo goed voelt in je relatie dat je zelfs niks tegen elkaar hoeft te zeggen om je op je gemak te voelen. Niet elke minuut moet volgeluld worden. Dat moet ik op m’n werk al genoeg doen”, klonk het eerder.

