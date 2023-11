Dame doet even jolig op straat. Maar dan? WOOPS! (fails)

Even gek doen, kan leuk zijn!

Van tijd tot tijd het leven wat minder ernstig nemen, doet deugd. Dat zal ook onderstaande dame (deels) kunnen bevestigen. We zien hoe ze goedgemutst op het voetpad loopt. Een vriendin filmt het jolige tafereel. Alles lijkt prima te verlopen, tot onze hoofdrolspeelster in kwestie haar smartphone laat vallen. Op zich niks té erg, zou je denken… Tot je merkt dat haar gsm in het rioolputje verdwijnt. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!