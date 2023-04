Comédienne onder vuur na parodie op naaktfoto van model: “Respectloos!”

Celeste Barber is haar naam. En op Instagram heeft ze zo’n 9.5 miljoen volgers.

De populaire comédienne staat bekend om haar hilarische parodieën. Zo steekt ze geregeld de draak met pikante foto’s van bekende mensen. Dat was ook rond Pasen niet anders, toen ze onderstaande parodie deelde. We zien links model Alexis Ren poedelnaakt poseren met konijnenoren op haar hoofd. Rechts zien we de versie van Celeste Barber. Niets mis mee, zou je denken. Maar velen reageren misnoegd.

“Respectloos!”

Over de foto’s op zich horen we weinig mensen klagen. Maar de beschrijving die de comédienne bij haar post plaatste, schiet bij velen in het verkeerde keelgat. “Vrolijk Pasen. Religie is raar”, heeft Celeste namelijk als tekst toegevoegd aan het prentje. “Respectloos”, klinkt het als reactie. “Waarom is religie raar?”, gaat het verder. “Je bent beter dan dit”, besluit een laatste nog. Anderen begrijpen dan weer niet waarom velen het zo moeilijk hebben met die tekst. Kijk maar: