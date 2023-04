Dochter van Koen Wauters oogst lof met zomerse selfie: “Mooie Zita!” (foto)

Met zo’n 152.000 volgers doet Zita Wauters, de 18-jarige dochter van zanger Koen Wauters en Valerie De Booser, het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk.

En dan drukken we ons uiteraard weer behoorlijk zacht uit. Zita deelt dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo plaatste ze recent onderstaande selfie op haar pagina. Daarop zien we Zita genieten van de zon. Haar fans zijn er snel bij om te reageren.

“Mooie Zita!”

“Love these sunny days 🥺🤍🌞”, voegt Zita zelf toe. Haar volgers? Die zijn ook best mondig! “Zo mooi”, laat An Lemmens weten. “Je straalt”, gaat het verder. “Mooie Zita”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!