Chef Sofie Dumont ligt languit in bikini op het strand: “Lekker bruin!” (foto)

Bij een leuke tijd horen natuurlijk ook dito plaatjes.

Dat vindt ook chef Sofie Dumont. Met maar liefst 170.000 volgers doet ze het enorm goed op Instagram. Geregeld deelt Sofie dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk.

Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we op het eerste plaatje Sofie Dumont languit in bikini genieten op het strand. “February dump ♥️”, opent ze haar post alvorens een beschrijving van elke foto te geven. En de fans van de beroemde chef? Die zijn duidelijk onder de indruk… Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die ze nu krijgt.

“Lekker bruin!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Lekker bruin”, klinkt het. “Ik ben een beetje (gezond) jaloers! Je ziet er geweldig uit”, gaat het verder. “Wow, die eerst foto… Wat een knapperd”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen naar wat Sofie Dumont nu weer juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.