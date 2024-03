Pat Krimson en Loredana choqueren volgers met video over scheiden: “Amai, mijn hart!”

Een filmpje van Pat Krimson en Loredana De Amicis zorgde even voor een stormpje op sociale media. Maar al snel werd duidelijk wat er écht gaande was…

“We hebben alles veel te lang laten opstapelen, het werd veel te zwaar voor ons. De beslissing is eigenlijk organisch gegroeid”, steekt Pat Krimson van wal in een video op Instagram. Daarna krijgen we een Loredana in tranen te zien die zegt dat ze “hem buiten gezet” heeft. De attente kijker die het filmpje tot op het einde bekeek, wist al snel dat het niet over hun relatie ging, maar over het scheiden van afval, oftewel sorteren. Geen paniek dus, want Pat en Loredana zijn nog steeds gelukkig getrouwd sinds Valentijnsdag vorig jaar.

Bijna aan het wenen

In de vele reacties is er dan ook heel wat opluchting te bespeuren. “Haha, even dacht ik: ‘Oh nee, zo’n mooi koppel!’ Maar goed geacteerd! En inderdaad. Afval scheiden is belangrijk!”, “Amai, mijn hart! Ben ik blij dat deze video compleet anders uitdraaide”, en “Allez pfff hahaha, ik was al bijna mee aan het wenen. Ik dacht even dat het serieus was. Geweldig!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram