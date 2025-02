Camille Dhont pakt uit met straffe outfits: “De knapste!” (foto’s)

Camille Dhont heeft op Instagram weer wat leuks gedeeld!

Haar meer dan 253.000 volgers weten het al langer: de zangeres deelt regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was onlangs niet anders toen Camille Dhont onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien de dame meermaals in straffe outfits de revue passeren. “Antwerpen was wild 🔥”, voegt ze zelf toe. Haar fans hebben echter ook heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“De knapste!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “De knapste”, klinkt het. “Love it”, gaat het verder. “Je bent zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Camille Dhont gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.