Bruno Mars maakt binnenkort zijn opwachting op het witte doek. De meervoudig Grammywinnaar krijgt een hoofdrol in een muziekfilm van Disney. Hij zal ook zelf de bijhorende muziek maken, zo meldt TheWrap.

Details over de plot zijn nog niet vrijgegeven, maar de film zal over muziek gaan en krijgt een bioscooprelease. Het zijn niet de allereerste stapjes van Mars in de filmwereld: de artiest was eerder stemacteur voor de animatiefilm ‘Rio 2’ en verscheen in 1992 als kindacteur al in de film ‘Honeymoon in Vegas’.

Mars won in zijn carrière al 11 Grammy’s, verkocht meer dan 200 miljoen singles en 26 miljoen albums en trad twee keer op op de Super Bowl.

Miljoenendeal

Onlangs sloot Disney nog een miljoenendeal af om Lin-Manuel Miranda’s musical ‘Hamilton’ op het grote scherm te krijgen. Voor de rechten tastte Disney diep in de buidel: met 75 miljoen dollar zou de acquisitie één van de duurste filmdeals ooit zijn. Die release staat gepland voor oktober 2021.

