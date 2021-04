Hoewel Candice en Marijn twee handen op een buik zijn, lijkt het afstandsprobleem toch meer en meer een issue te worden. Sommige kijkers vinden dat Marijn te ver gaat in zijn pogingen om Candice te overhalen om naar zijn woonplaats te verhuizen.

Het ‘Blind Getrouwd’-avontuur van Candice en Marijn was tot nu toe al een prachtig sprookje. De twee amuseren zich te pletter samen en de spontaniteit druipt ervan af. En toch kan één factor roet in het eten gooien: de afstand tussen hun beide woonplaatsen.

Stadsleven vs. rust

Zij woont in Beveren-Waas, hij in Binkom, een uurtje rijden van elkaar. De 31-jarige lerares liet al meermaals vallen dat ze het bruisende stadsleven van Antwerpen niet zou willen achterlaten, terwijl de 36-jarige projectmanager de Vlaams-Brabantse rust tot in den treure promoot.

Candice overtuigen

Toch zullen ze ooit een keuze moeten maken als ze bij elkaar willen blijven. Heel wat kijkers vinden dat vooral Marijn erg zijn best doet om Candice te overtuigen om te verhuizen. Soms zelfs iets té veel. “Waarom moet zij naar Binkom verhuizen? Zij geeft les. Als projectmanager is het toch veel gemakkelijker voor hem om te verhuizen naar Beveren-Waas?”, vroeg iemand zich af op Twitter.

Controlerend

De vraag zette een grote discussie in gang. “Omdat hij de baas wil zijn vrees ik. Hij heeft al wat van die red flags laten zien (in de winkel mocht Candice niet naar de snoepjesrayon, komen moeien als zij voor het eten zorgt) en is volgens mij heel controlerend. Bij die scène in de supermarkt heb ik ‘LOPEN CANDICE’ naar de tv geroepen. En vorige week met die katten van hem… ‘Ge zijt er al een kwijt zeker?’ Hij zegt het altijd al lachend maar hij meent het griezelig hard. Ik denk dat hij beter een meisje van onder zijn kerktoren zoekt”, lezen we.

Stadsmens

En er zijn nog twitteraars die er zo over denken. “Marijn is lyrisch over de kerktoren van boerendorp Binkom, maar is van mening dat Candice niet vanonder haar Beverse kerktoren wil komen…”, “Ik begin mij zwaar te ergeren aan die Marijn. Ge zijt niet de baas van Candice”, en “Candice is eerder een stadsmens, denk ik”, klinkt het onder meer.

Sommigen vrezen dat ze er nooit uit zullen geraken. “Ik voel dat geen een van de twee wil verhuizen, noch Marijn noch Candice”, luidt het ook.

Omdat hij de baas wil zijn vrees ik. Hij heeft al wat van die red flags laten zien (in de winkel mocht Candice niet naar de snoepjesrayon, komen moeien als zij voor het eten zorgt) en is volgens mij heel controlerend. — Ine H. (@Ine_H_) April 12, 2021

#blindgetrouwd synopsis: Hanne denkt eindelijk hetzelfde als Dave: “ik vind die doos zo moeilijk nu”. Dennis’ kinderachtige ‘fun’ kledij nu ook overtroffen door zijn infantiele gedrag. Marijn ambieert job als ambassadeur van Binkom en pot die ketel verwijt dat hij zwart ziet. — f (@spumantepapi) April 11, 2021

I’ve said it before and I’ll say it again: Run Candice Run. #blindgetrouwd https://t.co/Zz4dbyWqLg — Ine H. (@Ine_H_) April 12, 2021

Zou je peinzen?

En hij maar zijn best doen met zijn kerktoren op die heuvel — katja (@katja_bru) April 12, 2021

Vond ook dat hij precies tegen z’n dochter bezig was in de auto. Hij heeft ook veel opinies over waar iemand het best kan wonen, voor iemand die nog thuis woont op, wat is het, 37 jaar? — Jonathan Belliot (@Jo2Be) April 11, 2021

Euh, Marijn is lyrisch over de kerktoren van boerendorp Binkom, maar is van mening dat Candice niet vanonder haar Beverense kerktoren wil komen… #projectie #blindgetrouwd — Ishtara (@ishtara15) April 11, 2021

Ik voel dat geen een van de twee wil verhuizen…. noch Marijn noch Candice. Hmmmm … Houston, do they have a problem? #blindgetrouwd — lɐʇuɐɥƆ (@TalleKe1970) April 11, 2021

