Fans van Madonna zijn aardig in de ban van de nieuwste look van hun idool.

Op Instagram deelde de razend populaire zangeres recent namelijk enkele foto’s. Op zich niets bijzonders, zou je denken. Ware het niet dat de dame er volgens sommigen nu ‘haast onherkenbaar’ uitziet.

Vooral haar jeugdige voorkomen is velen niet ontgaan. “Ik hou van je Madonna, maar waarom probeer je er als een 21-jarige uit te zien?”, vraagt iemand zich af.

“Wie is dit?!”

Op sommige foto’s poseert ze halfnaakt. Maar de reacties blijven gelijkaardig. “Wie is dit?”, lezen we. “Je lijkt op Lindsay Lohan”, klinkt het verder nog. Maar niet iedereen is negatief of verward… “Je ziet er goed uit”, aldus een fan. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts voor meer foto’s.

Foto: Instagram – Bron: Daily Star