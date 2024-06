‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper geniet in bikini: “Prachtig ben je!” (foto)

Geraldine Kemper wordt overladen met complimenten op een bikinifoto die ze postte. “Brrr, wat ben je mooi!”, wordt er gereageerd.

Geraldine Kemper kennen we vooral als presentatrice in ‘Big Brother’, maar ze werkte ook mee aan programma’s zoals ‘Spuiten en Slikken’, ‘Expeditie Robinson: NL vs BE’, en ‘The Voice of Holland’. De 34-jarige blondine deelde onlangs enkele beelden van haar vakantie in Griekenland. “Even een kleine fotodump. Want wow, varen langs de mooiste Griekse eilanden met vrienden. Op zoek naar een plek zoals die op een ansichtkaart. Anker uit en gaan. Wakker worden en beginnen met een duik. In de wind. Over hoge golven. Echt fantastisch”, glundert ze.

Lovende reacties

In de reacties bruist het van het enthousiasme. “Prachtig ben je!”, “Mooie foto”, “Wat wil je nog meer! Heerlijk, moppies”, “Brrr, wat ben je mooi!”, en “Wel een beetje jaloers, maar het is jullie gegund”, aldus haar volgers.

Foto: Instagram