Klaasje (ex-K3) straalt in zomers kleedje: “Jaloers op je kleurtje!” (foto)

Klaasje Meijer heeft een leuke zomerfoto gedeeld. “Zo mooi”, klinkt het in de reacties.

Dat Klaasje Meijer van zon, zee en strand houdt, wisten we al langer dan vandaag. En momenteel is het er ook écht het weer voor. De 29-jarige zangeres, die van 2015 tot en met 2021 lid was van de meidengroep K3, postte op Instagram een kiekje waarop ze in een zomerse bloemenjurk poseert in een strandcabine. “Home office”, knipoogt ze erbij.

Dromende volgers

Haar 339.000 volgers kunnen alleen maar dromen van zo’n zalige werkplek. “Ziet er geweldig uit, Klaasje! Mooi thuiskantoor. Je hebt prachtige kleding aan”, “Wow”, “Zo mooi”, en “Jaloers op je kleurtje!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram