‘BGT’-jurylid Amanda Holden waagt zich aan jurk waaronder ze geen ondergoed draagt: “Wat een icoon!” (foto’s)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden poseert op Instagram in een opvallende outfit. “Je ziet er onvoorstelbaar mooi uit”, klinkt het in de reacties.

Amanda Holden werkt momenteel aan een nieuwe Netflix-show, genaamd ‘Cheaters: Unfinished Business’. Om de reeks alvast in de kijker te zetten, trok de 53-jarige radiopresentatrice bij de Britse zender Heart een outfit van modemerk Eden Keshia aan. Die is gedeeltelijk doorzichtig en het is de bedoeling om er geen ondergoed onder te dragen.

Perfectie

Haar 2,3 miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Je ziet er onvoorstelbaar mooi uit”, “Prachtige jurk voor een prachtige vrouw”, “Wat een icoon”, “Kan je nog perfecter zijn?!”, en “Wat een schoonheid”, wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: ITV