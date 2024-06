Kathleen Aerts (ex-K3) viert huwelijksverjaardag met liefdevolle foto’s: “Meest sexy vent op deze planeet”

Kathleen Aerts blikt op Instagram terug op haar huwelijk met haar man Steven. “Prachtig koppel”, klinkt het in de reacties.

Precies veertien jaar geleden stapten Kathleen Aerts en Steven Van Hoof in het huwelijksbootje. Sinds 2015 wonen ze samen met hun twee kinderen in de Zuid-Afrikaanse stad Paarl, waar ze een reisbureau uitbaten. De 45-jarige voormalige K3-zangeres deelde op Instagram een trouwfoto en nog enkele andere liefdevolle kiekjes met haar echtgenoot. “14 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven. Met Steven wil ik wel 150 jaar worden. Elke dag een nieuw avontuur. Een ‘saaie dag’ staat niet in zijn woordenboek. Top papa, mijn beste vriend en gewoon de meest sexy vent op deze planeet”, glundert ze in het bijschrift.

Felicitaties

Haar volgers feliciteren haar massaal met de mooie mijlpaal. “Gefeliciteerd met jullie trouwdag, lieve Kathleen! Nog heel veel gelukkige, gezonde en liefdevolle jaren samen! Geniet ervan met je mooie gezinnetje!”, “Prachtig koppel”, en “Dikke proficiat samen! Wat zie ik jullie graag bezig op tv”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram