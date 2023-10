‘BGT’-jurylid Amanda Holden verbaast met strakke outfits: “Absoluut fabuleus!” (foto’s)

Op Instagram weet Amanda Holden haar fans te verbazen.

Dat doet de dame, die velen kennen van haar rol als jurylid in ‘Britain’s Got Talent’, met een reeks straffe foto’s. Amanda deelt wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat was dus ook recent niet anders. Zo zien we Amanda Holden in onderstaande foto’s poseren in een paar wel erg strakke outfits. Veel uitleg geeft ze zelf niet, maar haar fans zijn er als de kippen bij om te reageren.

“Absoluut fabuleus!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Absoluut fabuleus”, klinkt het. “Je ziet er geweldig uit”, gaat het verder. “Iconisch”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.