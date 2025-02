‘BGT’-jurylid Amanda Holden poseert in bikini: “Je bent oogverblindend!” (video)

Wanneer Amanda Holden een reclamevideo deelt, kijken haar fans vaak met volle aandacht.

Dat is ook nu weer niet anders. Amanda, die velen kennen als jurylid bij ‘Britain’s Got Talent’, deelt op Instagram wel vaker nieuwe beelden. Dat moet ook niet verbazen, want ze heeft maar liefst 2.4 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk.

Deze keer zien we de dame poseren in een opvallende bikini. Veel meer dan een promotekstje voegt ze zelf niet toe, maar haar fans zijn wel bereid om een uitgebreid woordje uitleg te geven.

“Je bent oogverblindend!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Je bent oogverblindend”, klinkt het. “Sexy”, gaat het verder. “Je ziet er zoals altijd weer prachtig uit”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Amanda Holden gedeeld heeft. En druk even op het prentje om de video te starten.