James Cooke pakt uit met gespierd lichaam: “Beest!” (foto’s)

Op Instagram weet James Cooke zijn fans aardig te verbazen!

Met niet minder dan 472.000 volgers doet de presentator het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt hij daar dan ook nieuwe beelden uit zijn dagelijkse leven. En dat was onlangs niet anders.

We zien een sportieve James Cooke in volle actie poseren. “Na een korte pauze weer aan het sporten. Afspraak met mezelf om hier binnen exact een jaar nog eens naar te kijken. Hopelijk herken ik mezelf nog en gaan we niet opnieuw volledig de andere kant uit…”, schrijft hij zelf bij het opmerkelijke beeld. Zijn fans? Die laten volop van zich horen.

“Beest!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Beest”, klinkt het. “Niet normaal”, gaat het verder. “Goed bezig”, besluit een laatste volger. Tijd dus om eens te kijken naar wat James Cooke gedeeld heeft.