‘BGT’-jurylid Amanda Holden deelt straffe bikinifoto: “Wauw!”

Amanda Holden, die velen kennen als jurylid van het immens populaire ‘Britain’s Got Talent’, pakt uit met een nieuwe foto op Instagram.

In totaal heeft Amanda maar liefst 2 miljoen volgers weten te verzamelen op het sociale netwerk. En geregeld krijgen haar fans dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld. Dat was ook recent niet anders, toen Amanda Holden onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame languit in bikini poseren. “Still squeezing out every drop of summer with my family..🇬🇷☀️”, voegt ze zelf kort toe. Haar volgers? Die zijn een héél pak mondiger, zo blijkt nu.

“Wauw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wauw”, klinkt het. “Je lijkt wel een Bond-girl”, gaat het verder. “🔥🔥🔥”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan!